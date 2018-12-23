Синоптики: В Украину возвращаются холода и метели

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Со вторника в нашу страну снова придут сложные погодные условия. Синоптики предупреждают о снегопадах и метелях.

Согласно новому метеопрогнозу от Укргидрометцентра, в Украину вскоре вернутся похолодание и снега, информирует enovosty.com/news.

Синоптики предупредили, что уже 25 декабря в северных, восточных и южных областях пройдет снег, а местами даже метели. В Приазовье возможен мокрый снег и гололед.

Также во вторник ожидаются сильные ветра. Порывы будут достигать до 15-20 м/с. Следует быть готовыми к тому, что сложная погода утруднит работу коммунальщикам и работникам энергетической сферы.

Свой прогноз составила также синоптик Наталья Диденко. На своей Facebook-странице она заявила, что завтра, 24 декабря, в стране погода отличится нестабильностью. В этот день в южных областях пройдет дождь, на востоке будет облачно, а жителям западной Украины нужно подготовиться к сильным порывам ветра.

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На нуле температура воздуха будет держаться в западном и восточном регионах. Украинцы, проживающие на остальной территории страны, ощутят морозы: от 1 до 6 градусов ниже нуля.

В столице Украины завтра возможен мокрый снег и гололед на автодорогах. Этой ночью в Киеве похолодает до 3 градусов мороза, днем столбики термометра поднимутся до 0.