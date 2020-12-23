СБУ блокировала незаконный вывоз из страны авиационного военного оборудования
Контрразведчики СБУ блокировали незаконный вывоз из страны авиационного военного оборудования
Контрразведчики Службы безопасности Украины блокировали в Николаеве попытку скрытого вывоза с территории Украины авиационного оборудования военного назначения для нужд одной из стран Ближнего Востока. Об этом сообщает пресс-центр СБУ , информирует enovosty.com/news.
Оперативники спецслужбы установили, что контрабанду планировал менеджмент одной из отечественных транспортных авиакомпаний, специализирующейся на грузовых перевозках в странах Ближнего Востока и Африки. Фигуранты пытались организовать нелегальный вывоз за пределы Украины авиационных изделий и приборов, которыми комплектуются военно-транспортные самолеты.
Они скрыли военную продукцию от таможенного досмотра среди бортового оборудования самолета авиакомпании, который после прохождения технического обслуживания должен был вылететь за пределы Украины. В то же время, в компании отсутствовали разрешительные документы Государственного экспортного контроля Украины, предусмотренные действующим законодательством для перемещения за пределы страны изделий военного назначения.
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Продукция в установленном законом порядке направлена на экспертизу. Операция проводилась Управлением СБУ в Николаевской области совместно с Черноморской таможней Гостаможслужбы.