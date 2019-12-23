СБУ блокировала масштабную схему получения паспортов одной из стран Евросоюза гражданами РФ

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СБУ блокировала масштабную схему получения паспортов одной из стран Евросоюза гражданами Р

Сотрудники СБУ блокировали масштабную противоправную схему получения паспортов одной из стран Европейского Союза гражданами РФ и стран СНГ. Об этом сообщает пресс-центр СБУ , информирует enovosty.com/news.

Несколько жителей западного региона нашей страны наладили механизм незаконной легализации иностранцев на территории ЕС. Дельцы подделывали документы, в частности свидетельства о рождении, справки о наличии родственников и архивные материалы. Стоимость услуг по подготовке «пакета» составляла от 2 до 5000 евро. Для беспрепятственного рассмотрения документов и прохождения других этапов процедуры приобретения иностранного гражданства, организаторы схемы привлекли к противоправной деятельности должностного лица зарубежного консульского учреждения.

Было выявлено более 2000 человек, преимущественно граждане РФ и стран СНГ, которые пытались использовать нелегальный механизм получения паспортов европейской страны. Во время обысков в офисных помещениях фигурантов дела правоохранители обнаружили поддельные личные дела претендентов на получение иностранного гражданства, а также компьютерную технику и другие вещественные доказательства незаконной деятельности.

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