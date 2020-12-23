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Киберполиция блокировала деятельность опасного хакера

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Киберполиция блокировала деятельность опасного хакера, который похищал деньги с криптокошельков

Сотрудники отдела противодействия киберпреступности Киевской области совместно со следственным подразделением Дарницкого управления полиции Киева разоблачили хакера в несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров, информирует enovosty.com/news.

Установлено, что 26-летний житель столицы разработал «вирус», суть работы которого заключалась в замене веб-кошельков и похищении персональных данных пользователей. Вредоносное программное обеспечение попадало на компьютерную технику в виде электронного письма, а дальше — открывало доступ злоумышленникам к крипто-кошельку пользователя.

Киберполиция блокировала деятельность опасного хакера

Свою разработку фигурант продавал на тематических форумах. Стоил один такой экземпляр более 5000 гривен. Сейчас киберполицейские устанавливают сумму ущерба потерпевшим. По месту жительства фигуранта правоохранители провели обыск и изъяли компьютерную технику и банковские карточки, которые использовались в противоправной деятельности.

Читайте: СБУ блокировала деятельность опасного хакера


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 227

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