Киберполиция блокировала деятельность опасного хакера

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Киберполиция блокировала деятельность опасного хакера, который похищал деньги с криптокошельков

Сотрудники отдела противодействия киберпреступности Киевской области совместно со следственным подразделением Дарницкого управления полиции Киева разоблачили хакера в несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров, информирует enovosty.com/news.

Установлено, что 26-летний житель столицы разработал «вирус», суть работы которого заключалась в замене веб-кошельков и похищении персональных данных пользователей. Вредоносное программное обеспечение попадало на компьютерную технику в виде электронного письма, а дальше — открывало доступ злоумышленникам к крипто-кошельку пользователя.

Свою разработку фигурант продавал на тематических форумах. Стоил один такой экземпляр более 5000 гривен. Сейчас киберполицейские устанавливают сумму ущерба потерпевшим. По месту жительства фигуранта правоохранители провели обыск и изъяли компьютерную технику и банковские карточки, которые использовались в противоправной деятельности.

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