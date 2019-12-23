Associated Press: ТКГ согласовала обмен заключенными до конца года

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Представители Трехсторонней контактной группы во время скайп-конференции согласовали обмен заключенными до конца года

Стало известно, что представители Украины и РФ договорились провести обмен пленными до конца года. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Валерия Лутковская сообщила, что список заключенных, подлежащих обмену, окончательно еще не согласован.

Президент Украины Владимир Зеленский, который 9 декабря провел встречу в нормандском формате с лидерами Франции, Германии и РФ в Париже, назвал предполагаемый обмен всеми заключенными как одно из ключевых достижений переговоров.

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Он сказал, что ожидает, что все 72 украинца, находящиеся в российских тюрьмах, вернутся домой до конца года.

Представители Украины и РФ во время саммита не смогли договориться об условиях обмена заключенными. Однако смогли прийти к соглашению во время скайп-конференции 23 декабря