Синоптики рассказали, когда ждать потепления

Главная » Последние новости » Новости общества » Синоптики рассказали, когда ждать потепления Синоптики рассказали, когда ждать потепления

Закрыть Отправить

Согласно метеопрогнозу, в Украину еще возвратится потепление. Следующая неделя обещает быть более мягкой.

Как передает Укргидрометцентр, в ближайшие дни погода будет про-зимнему холодной и ветреной. Пик ноябрьского похолодания придется на сегодняшний и завтрашний дни. Столбики термометров опустят до -12 градусов. Также на выходных ожидается сильный, местами штормовой, ветер. Особенно порывы будут ощутимы в западных, восточных регионах, а также в Приазовье, информирует enovosty.com/news.

Следующая неделя же ознаменуется ослаблением морозов. Это подтверждает и синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее словам, потепление стоит ждать 28 ноября. Однако вместе с повышением температуры увеличится и количество осадков.

В понедельник, 25 ноября, ожидается среднесуточное повышение температуры на 2-3 градуса. Ночи по-прежнему будут морозными, а днем небольшой минус ожидается лишь на востоке и севере.

Синоптики прогнозируют, что дневные заморозки покинут страну 26 ноября. Ночью же будет холодно – до -5.

Читайте: Сегодня Украина отмечает День памяти жертв голодоморов

По словам Натальи Диденко, восточный антициклон Quincy уйдет из Украины в следующий четверг, 28 ноября.