Сегодня Украина отмечает День памяти жертв голодоморов

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В четвертую субботу ноября украинцы традиционно чтят память жертв голодоморов.

Сегодня, 23 ноября, — ежегодный памятный день, посвященный пострадавшим в результате голодоморов. В 2019 году в Украине отмечается уже восемьдесят шестая годовщина жуткой трагедии, информирует enovosty.com/news.

Согласно традициям, в четвертую субботу ноября принято посещать поминальные богослужения, а также возлагать небольшие букетики из пшеницы к памятникам жертв геноцида.

В 16:00 в стране ежегодно происходит минута молчания. После нее по всей территории Украины стартует акция «Зажги свечу». Люди зажигают лампадки на городских площадях, а также дома на своем подоконнике ставят зажженную свечу.

В Киеве сегодня состоится ряд мероприятий, посвященный памяти жертв голодоморов. 23 ноября запланирована поминальная встреча в Национальном музее «Мемориал жертв Голодомора». На админзданиях в этот день приспустят государственные флаги и ограничат развлекательные мероприятия. В храмах города пройдут поминальные панихиды.

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На протяжении всего месяца в кинотеатре «Киевкинофильм» будут транслировать документальную картину «Голод-33», снятую режиссером Олесем Янчуком по повести Василия Барки «Желтый князь».