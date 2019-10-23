СБУ блокировала механизм финансирования террористов на Донбассе
Сотрудники СБУ блокировали механизм финансирования террористов так называемой «ДНР».
Сотрудники СБУ блокировали механизм финансирования террористов так называемой «ДНР». Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует enovosty.com/news.
Для финансирования террористов преступники создали предприятие в Киеве и «зеркальную» фирму во временно оккупированном Донецке. Изготовленные в ОРДЛО комплектующие к горно-шахтному оборудованию перевозили через временно неподконтрольный участок российско-украинской границы, а оттуда по поддельным документам перевозили в Украину.
В одном из цехов на Днепропетровщине из комплектующих с измененной маркировкой собирали оборудование для продажи украинским предприятиям. В течение 2018-2019 годов фигуранты дела осуществляли незаконные продажи, от прибыли которых финансировали деятельность так называемой «ДНР»
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