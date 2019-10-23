Психологи рассказали, чем полезны суеверия

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В 21 веке люди до сих пор верят в приметы. Например, избегают число 13, бояться когда дорогу перебегает черный кот и стучат по дереву. И это несмотря на стремительный темп развития технологий.

Но, психологи говорят, что в этом нет ничего плохого. И в какой-то степени даже полезно.

Бывает, что вы заметили какой-то плохой знак, начинаете постоянно об этом думать и себя накручивать. Но говоря «чур меня» или плевок через плече — это помогает избавиться от тревожности и обрести чувство защищенности, информирует enovosty.com/news.

Также при соблюдении неких действий, призванных оказать помощь, вы начинаете больше верить в свои силы. Срабатывает эффект плацебо и человек показывает лучшие результаты, чем сам ожидал.

Психологи советуют придерживаться традиций, если это помогает вам чувствовать себя комфортно.