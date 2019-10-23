Помпео встретился с главой ПЦУ Епифанием: подробности

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Помпео поздравил главу ПЦУ с получением премии Афинагора и обсудил насилие в отношении вероисповедания в ОРДЛО и оккупированном Крыму

Руководитель Государственного департамента США Майк Помпео встретился с главой Православной церкви Украины митрополитом Епифанием. Об этом информирует посольство Украины в США, информирует enovosty.com/news.

Майк Помпео поздравил митрополита Епифания с получением премии Афинагора. Премию главе ПЦУ вручил Национальный совет Ордена святого апостола — архонтов в США. Напомним, архонт является почетным званием, которое дается патриархом за важные заслуги перед церковью.

Государственный секретарь США подчеркнул недопустимость насилия и агрессии в отношении вероисповедания на оккупированном Донбассе и аннексированном Крыму.

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Ранее сообщалось, что Митрополит Епифаний получил престижную награду в США, а Варфоломей включил главу ПЦУ в диптих на Афоне