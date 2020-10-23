Генсек ООН разочарован отсутствием координации действий стран в борьбе с COVID-19, — Associated Press

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Антониу Гутерриш призывает лидеров G20 координировать свои действия для борьбы с COVID-19

Генсек ООН Антониу Гутерриш «очень разочарован» тем, что лидеры G20 не собрались вместе еще в марте и не приняли скоординированных мер по блокированию распространения коронавируса во всех странах. Об этом сообщает Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Вместо этого каждый пошел своим путем, а инфекция стремительно распространялась, — сказал генеральный секретарь Антониу Гутерриш. В результате каждая страна предпринимает собственные, иногда «противоречивые» действия, а вирус в это время распространяется.

В связи с тем, что в следующем месяце состоится саммит G20, Гутерриш сказал, что он надеется, что международное сообщество теперь понимает, что «им нужно гораздо более скоординированно бороться с вирусом».

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«Пришло время проявить эффективную солидарность», — сказал Гутерриш. «Пришло время убедиться, что мы сможем выйти из этого с помощью стратегии восстановления, которая будет устойчивой, инклюзивной и в то же время устранит проявления неравенства и несправедливости», с которыми сталкивается мир.