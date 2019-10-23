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Кабмин запускает мобильное приложение для водителей

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Правительство в ближайшее время планирует запустить мобильное приложение для водителей

В пресс-службе Кабинета министров Украины сообщили, что правительство в ближайшее время планирует запустить новые онлайн-услуги, среди которых «мобильное приложение для водителей», информирует enovosty.com/news.

В Кабмине отметили, что одними из первых сервисов «государства в смартфоне» будет онлайн-услуга «мобильное приложение для водителей», которое пока будет работать в тестовом режиме. Отмечается, что данное мобильное приложение будет запущено в рамках проекта «Дія». С начала запуска приложения водители официально смогут не носить с собой права, а владельцы автомобилей — техпаспорта.

Кабмин запускает мобильное приложение для водителей

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что главной целью правительства до 2024 года является перевод всех услуг в онлайн-режим. Кроме того, сообщалось, что в Украине изменили правила выдачи водительских удостоверений.

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Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 44

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