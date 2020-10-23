Государство пакует карманы внешних кредиторов, но при этом не может обеспечить людей масками для защиты от COVID-19, — Кущ

Главная » Последние новости » Новости общества » Государство пакует карманы внешних кредиторов, но при этом не может обеспечить людей масками для защиты от COVID-19, - Кущ Государство пакует карманы внешних кредиторов, но при этом не может обеспечить людей масками для защиты от COVID-19, - Кущ

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Украина фактически позже всех европейских стран вошла в карантинную зону по COVID-19. Мы могли учесть опыт других стран.

Об этом в интервью «Экономическим новостям» рассказал экономист Алексей Кущ.

«Введя локдаун и жестокий карантин наша власть перенесла пик заболевания коронавирусом со средины лета на средину осени. А теперь простой вопрос: когда человеку легче перенести болезнь? Летом, когда иммунитет сильней и заболеваемость ниже? Или осенью, когда иммунитет ослабевает и появляются сложные заболевания ОРВИ и гриппом? Ответ очевиден. То есть, введя жесткий локдаун власть перенесла пик карантина со средины лета на средину осени, чем фактически усложнила процесс прохождения эпидемии для страны. Если у государства были такие огромные деньги, которыми оно паковало карманы внешних кредиторов, то неужели нельзя было несколько сотен миллионов долларов потратить на создание мобильных госпиталей, как в том же Китае, которые можно было бы разворачивать в крупных городах-миллионниках и, таким образом, быстрее реагировать на ситуацию с ростом заболеваемости», — уверен Кущ, информирует enovosty.com/news.

«Сейчас мы слышим, что в некоторых больницах есть проблемы даже с обеспечением кислорода. И когда министр Степанов выступает и говорит о том, чтобы люди оставались дома, то так и хочется спросить: а вы создали экономические возможности для этого?», — задает вопрос эксперт.

«В августе произошел вообще беспрецедентный случай, — рассказывает финансовый аналитик – выкуп 10% т.н. ВВП-варантов (ценные бумаги, выпущенные во время реструктуризации внешнего долга министра финансов Натальи Яресько). Который вообще можно назвать финансовым безумем, потому что по ним в ближайшие годы выплат либо не будет (экономика падает, а эти ценные бумаги — своеобразный налог на рост) либо будут минимальными — значительно ниже суммы выкупа. Кроме того, эти ВВП-варранты не входят в структуру госдолга. То есть, в условиях, когда врачам не доплачивают надбавки за работу в условиях повышенной опасности, когда наша армия летает на металлоломе, что привело к катастрофе под Чугуевым, вдруг выбрасывается такая сумма в интересах внешних кредиторов. Это фактически десять новых военно-транспортных самолетов, которые можно было заказать для нужд украинской армии.

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При этом государство не делает элементарных действий, которые должна делать в условиях эпидемии COVID-19 и карантинных мероприятий. Государство пакует карманы внешних кредиторов, но при этом не может обеспечить своих людей средствами индивидуальной защиты. В той же Турции 50шт. масок в перерасчете на наши деньги можно купить всего за две гривны. В этом проявляется антисоциальная политика власти. В одной из своих статей я назвал это «жлобономикой»», — резюмировал Алексей Кущ.