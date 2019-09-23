Озвучили новую теория гибели группы Дятлова

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Ученые выдвинули новую теорию причины гибели группы Дятлова.

Эдуард Туманов, который является специалистом в области судмэдэкспертизы, со своими коллегами заявил, что снежный человек мог расправиться с группой туристов. Ранее было установлено, что некоторые туристы умерли от холода, а другие имели несовместимые с жизнью раны. У некоторых был раздроблен череп, сломанные ребра, отсутствовали языки и глаза, информирует enovosty.com/news.

Такое может случится и когда родители не рассчитывают свою силу и сильно сдавливают свое дитя, ломая ему ребра, заявил Туманов. О том, что в той местности проживает снежный человек, свидетельствуют местные легенды. Люди преклонного возраста говорят, что видели несколько раз за свою жизнь существо с большой головой без шеи, широкими плечами и с густым волосяным покровом.

Добавим, что в 1959 году группа туристов отправилась на экспедицию, но исчезла. Вскоре были найдены только их останки. До сих пор нет единой версии их гибели.