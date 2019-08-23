СБУ разоблачила группировку, осуществлявшую незаконную легализацию иностранцев в Украине

Главная » Последние новости » Новости общества » СБУ разоблачила группировку, осуществлявшую незаконную легализацию иностранцев в Украине СБУ разоблачила группировку, осуществлявшую незаконную легализацию иностранцев в Украине

Закрыть Отправить

СБУ разоблачила группировку, специализировавшуюся на незаконной легализации иностранцев в Украине

В столице разоблачена организованная группировка, которая специализировалась на незаконной переправке иностранцев через государственную границу и их легализации на территории нашей страны, — сообщает СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Главное управление по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ установило, что руководитель одной из туристических фирм совместно со своей помощницей и бухгалтером наладили противоправный механизм переправки в Украину иностранцев из стран Ближнего Востока. Для этого участники группы изготавливали иностранцам поддельные приглашения от отечественных волонтерских и благотворительных организаций.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что за каждого «волонтера» дельцы получали в среднем тысячу американских долларов. Правоохранители задержали трех злоумышленников согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на рабочем месте при получении 650 долларов США (второй части неправомерной выгоды). В ходе санкционированных следственных действий в жилых и офисных помещениях фигурантов дела выявлено документацию, печати, деньги и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

Читайте: На Закарпатье разгорелся скандал из-за Венгрии

Сейчас задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, вероятно причастных к схеме.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 9 лет. Разоблачение участников группировки проводилось совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области.