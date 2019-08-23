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Каждый регион Украины имеет собственные уникальные возможности по энергоресурсам, — Максим Белявский

Главная » Последние новости » Новости общества » Каждый регион Украины имеет собственные уникальные возможности по энергоресурсам, - Максим Белявский
 
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К 2020 года Украина должна уменьшить энергопотребление на 20%

С вопросом относительно реальности выполнения поставленных целей и мер, которые необходимо предпринять для их достижения, «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному аналитику, эксперту Центра Разумкова Максиму Белявскому, информирует enovosty.com/news.

«На мой взгляд утвержденная Кабинетом министров Украины национальная цель по энергоэффективности требует уточнений и смещения акцентов в сторону уменьшения энергоемкости. Заявленный показатель в 20% к 2020 году является недостижимым и самое главное необоснованным. Что нужно учесть прежде всего?

Каждый регион Украины имеет собственные уникальные возможности по энергоресурсам, их нужно определить и построить модель развития региональных систем энергоснабжения и энергопотребления. Следующим шагом нужно составить понятный и прозрачный энергобаланс страны.

Также следует способствовать созданию института энергетического омбудсмена с целью гарантирования европейских стандартов обслуживания, расширению возможностей для внесудебного решения потребительских споров, адвокации прав потребителей и осуществлению проактивного влияния на разработку и выполнение регуляторных актов в энергетической отрасли. Только после этого можно будет говорить об обоснованном и необходимом уровне энергопотребления.

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С точки зрения национальной безопасности, нам нужно заботиться об обеспечении экономики топливно-энергетическими ресурсами в технически надежный, безопасный, экономически эффективный и экологически приемлемый способ в интересах потребителей и общества в целом. На мой взгляд это должно быть основной целью действий нового правительства в части энергетики», — заявил эксперт Центра Разумкова Максим Белявский.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 16

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