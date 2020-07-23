Украина получит от Евросоюза 1,2 млрд евро

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Украина получит от Евросоюза 1,2 млрд евро на преодоление последствий пандемии COVID-19

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получит макрофинансовую помощь от Евросоюза в размере 1,2 млрд евро, информирует enovosty.com/news.

Денис Шмыгаль отметил, что Украина «подписала с Еврокомиссией Меморандум и Кредитное соглашение» в рамках рабочего визита украинской делегации в Брюссель

Премьер-министр подчеркнул, что полуеннные средства поддержат макрофинансовую стабильность в стране. Денис Шмыгаль сказал, что сумма в размере 1,2 млрд евро является самым большим траншем ЕС в рамках программы макрофинансовой помощи, направленной на преодоление последствий пандемии

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