СБУ обезвредила преступников, которые терроризировали предпринимателей под видом сотрудников СБУ

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СБУ обезвредила преступников, которые терроризировали предпринимателей под видом сотрудников СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила в Харькове организатора и участников преступной группировки, которые, угрожая физической расправой, требовали деньги с предпринимателей, в частности 1,6 млн грн и 40 000 евро от представителя местного бизнеса, информирует enovosty.com/news.

По предварительным данным следствия, деньги с коммерсанта «выбивали» участники межрегиональной банды, организованной жителем областного центра. Указанные суммы потерпевший должен был перевести на банковский счет одного из фигурантов. В случае отказа злоумышленники угрожали насилием и физической расправой.

При этом фигуранты действовали под видом якобы сотрудников Службы.

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В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели в Харькове и Киеве 5 обысков по месту работы и жительства злоумышленников.