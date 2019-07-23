Найден лучший способ запоминания информации

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Ученые из США выяснили, как можно быстро усваивать новую информацию.

Для этого они провели исследование на грызунах. И доказали, что лучше всего новая информация запоминается на голодный желудок. Ученые подчеркивают, что когда организм голодный начинает активная выработка гормона грелина, который и улучшает функции памяти, информирует enovosty.com/news.

Сначала этот гормон вырабатывается в желудке, а потом попадет в гипофиз, усиливая его способности к концентрации.

Во время эксперимента мышам кололи этот гормон, а затем тестировали их память. Грызуны показали значительные успехи в области эпизодической памяти.

Ученые советуют студентам и ученикам к экзаменам готовится на пустой желудок. Они добавили, что еще запоминанию информации помогает повторения ее перед непосредственным отходом ко сну.

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