Киберполиция установила хакеров, которые требовали «выкуп» за возврат украденных данных

Главная » Последние новости » Новости общества » Киберполиция установила хакеров, которые требовали "выкуп" за возврат украденных данных Киберполиция установила хакеров, которые требовали "выкуп" за возврат украденных данных

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Киберполиция установила хакеров, которые требовали "выкуп" за возврат украденных данных

Киберполиция вместе со следственными подразделениями Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры задокументировала противоправную деятельность 14 лиц, причастных к серии правонарушений в киберпространстве, информирует enovosty.com/news.

Так, на Волыни полицейские разоблачили злоумышленника в создании вредоносного программного обеспечения. После инфицирования компьютерной техники пользователям поступало сообщение о необходимости уплаты «выкупа». За восстановление данных мужчина требовал от 600 до тысячи долларов США. Жертвами хакера стали как государственные учреждения, так и обычные пользователи.

Кроме того, на Николаевщине киберполиция прекратила противоправную деятельность лиц, которые с помощью вирусов похищали персональные данные граждан. В дальнейшем — присваивали деньги с банковских счетов и электронных кошельков пользователей.

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В обоих регионах разоблачения состоялось в рамках международного сотрудничества с правоохранительными органами Австрии.