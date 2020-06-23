В НБУ сообщили о мерах, предпринимаемых для борьбы с кризисом

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В НБУ рассказали о мерах, предпринимаемых для борьбы с кризисом

В Национальном банке Украины сообщили, что в целях ослабления последствий кризиса НБУ смягчил требования к оценке кредитного риска. Кредиты, которые были реструктуризированы в связи с ограничениями из-за карантина, не окажут негативного влияния на капитал банков (изменения в Положение № 351 об оценке кредитного риска по активным операциям банков) , информирует enovosty.com/news.

Сообщается, что многие банки ввели кредитные каникулы и начали реструктуризации кредитов заемщикам, пострадавшим от ограничений в связи с карантином. Банки хранят сбалансированную лимитную политику: при необходимости увеличены лимиты пользователям карточек

В условиях ухудшения условий привлечения финансирования оптимизирован порядок перевода средств работодателем на выплату заработной платы, приостановлены требования по накоплению буферов капитала, продлен срок кредитов рефинансирования, введен инструмент долгосрочного рефинансирования