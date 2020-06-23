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В НБУ сообщили о мерах, предпринимаемых для борьбы с кризисом

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В НБУ рассказали о мерах, предпринимаемых для борьбы с кризисом

В Национальном банке Украины сообщили, что в целях ослабления последствий кризиса НБУ смягчил требования к оценке кредитного риска. Кредиты, которые были реструктуризированы в связи с ограничениями из-за карантина, не окажут негативного влияния на капитал банков (изменения в Положение № 351 об оценке кредитного риска по активным операциям банков) , информирует enovosty.com/news.

Сообщается, что многие банки ввели кредитные каникулы и начали реструктуризации кредитов заемщикам, пострадавшим от ограничений в связи с карантином. Банки хранят сбалансированную лимитную политику: при необходимости увеличены лимиты пользователям карточек

В условиях ухудшения условий привлечения финансирования оптимизирован порядок перевода средств работодателем на выплату заработной платы, приостановлены требования по накоплению буферов капитала, продлен срок кредитов рефинансирования, введен инструмент долгосрочного рефинансирования


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 118

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