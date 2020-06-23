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СБУ блокировала деятельность пророссийских пропагандистов

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В столице СБУ блокировала деятельность пророссийских пропагандистов

Служба безопасности Украины блокировала деятельность группы пророссийских провокаторов, которые призывали к нарушению территориальной целостности нашей страны, информирует enovosty.com/news.

По данным предварительного следствия, пропагандисты, один из которых имеет российский паспорт, снимали и распространяли в интернете сепаратистские материалы и способствовали разжиганию межнациональной розни. Злоумышленники, в частности, агитировали за нарушение государственных границ и создание на территории отдельных областей Украины псевдогосударственных образований. Также установлено, что злоумышленники часто были участниками манипулятивных сюжетов на российских пропагандистских телеканалах.

СБУ блокировала деятельность пророссийских пропагандистов

Инициированная Службой безопасности экспертиза показала, что отснятые злоумышленниками видеоматериалы содержат публичные призывы к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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Во время следственных действий по месту жительства и временного пребывания участников группы правоохранители изъяли антиукраинские материалы, сценарии и отчеты об антигосударственных информационных кампаниях, деньги, предоставленные спонсорами из РФ, носители информации и запрещенную литературу, а также памятные награды Московского высшего военного командного училища.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 167

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