Правительство продолжает активно реформировать государственные предприятия

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Правительство продолжает активно реформировать государственные предприятия в части построения прозрачной системы менеджмента путем внедрения инструментов корпоративного управления

Сегодня, 22 июня, состоялась встреча представителей Правительства и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), на которой презентовано отчет «Оценка ОЭСР реформы предприятий государственной формы собственности в секторе электроэнергетики Украины», информирует enovosty.com/news.

Результаты этой работы будут способствовать поддержке реформы корпоративного управления в секторе электроэнергетики, энергетической безопасности Украины и совершенствования конкурентоспособности государственных предприятий на глобальных рынках.

«Ключевым направлением реформы государственных предприятий остается построение прозрачной системы менеджмента путем внедрения инструментов корпоративного управления. Мы стремимся следовать всем принципам и стандартам ОЭСР в этой сфере», — прокомментировала заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Светлана Панаиотиди.

Участники мероприятия обсудили дальнейшие планы сотрудничества, в частности внедрение реформы корпоративного управления, утверждение политик собственности и показателей эффективности наблюдательных советов соответствующих предприятий, а также договорились разработать дорожную карту и начать работу по разработке национального Обзора внедрения корпоративной реформы и стандартов ОЭСР.

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