Нацполиция задержала преступную группировку, которая похищала людей для завладения их квартирами (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Нацполиция задержала преступную группировку, которая похищала людей для завладения их квартирами (ВИДЕО) Нацполиция задержала преступную группировку, которая похищала людей для завладения их квартирами (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

В Киевской области Нацполиция задержала преступную группировку, которая "специализировалась" на похищении людей для завладения их квартирами

Во время следствия оперативники управления стратегических расследований в Киевской области, следователи полиции области под процессуальным руководством прокуратуры установили организатора и членов преступной группировки, которые похищали людей для завладения их квартирами, информирует enovosty.com/news.

Участники группировки мошенническим путем присваивали недвижимость жителей области и столицы. Выбирали квартиры, которые не находятся на учете в государственных реестрах, а их владельцы умерли или ведут антисоциальный образ жизни. При этом применяли физическое насилие к хозяевам жилья и против их воли вывозили в другое место, где удерживали, пока не продадут квартиру.

Для этого правонарушители изготовляли правоустанавливающие документы на недвижимое имущество, в частности привлекали «своего» человека с поддельным паспортом, который выступал в роли владельца. Также подделывали различные справки, необходимые для последующей продажи. Имея полный комплект документов, выставляли недвижимость на продажу. Средства от продажи покупатели передавили якобы владельцу, а тот — организатору преступной группы, который распределял их между всеми участниками.

Читайте: МИД Украины готовит "сюрприз" иностранным туристам