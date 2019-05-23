ВНО-2019: в интернете появились правильные ответы по математике

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Украинские школьники уже могут ознакомиться с правильными ответами теста по математике. Их опубликовал Украинский центр оценивания качества образования.

УЦОКО обнародовал правильные ответы по ВНО-2019 с математике. Посмотреть их можно на официальном сайте ведомства.

Также в пресс-центр добавили, что комиссия экспертов будет заседать 13 июня и вместе определять порог «сдано / не сдано», информирует enovosty.com/news.

Результаты ВНО по данному предмету должны появиться на персональных страницах участников тестирования до 14 июня 2019 года.

Отметим, что в этом году более 155 тыс. людей пришли ВНО по математике. Таким образом, 96,6% зарегистрированных сдавали данный предмет.

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Напомним, сессия ВНО в 2019 году началась во вторник, 21 мая. Первоначально проверяли уровень знаний с математики. Тестирование стартовало в 11:00. Абитуриентам разрешалось приносить с собой только несколько ручек с черными чернилами и бутылку воды. На 33 математических задания было отведено 3 часа. Отметим, что во время тестирования участникам строго запрещалось использовать линейку, карандаш, циркуль или калькулятор.

Основная сессия ВНО закончится в 2019 году 13 июня. До 25 июня станут известны результаты всех предметов.