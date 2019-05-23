Ученые доказали, что жизнь после смерти существует

Главная » Последние новости » Новости общества » Ученые доказали, что жизнь после смерти существует Ученые доказали, что жизнь после смерти существует

Закрыть Отправить

Эксперты подсчитали, что более 30 млн человек пережили клиническую смерть. Ученые решили проанализировать рассказы людей и выяснить или существует загробная жизнь. Удивительно, но их рассказы были почти идентичными.

Ученый Рэймонд А. Моуди из Университета Вирджинии подчеркивает, что все люди отмечают, что во время смерти видели и слышали, что происходило возле них в реальной жизни, информирует enovosty.com/news.

Они добавляют, что перед ними был темный туннель, а в конце него был яркий свет. Но свет был сущностью, от которой исходила любовь и успокоение. Пережившие клиническую смерть вспоминали, что им навстречу шли их усопшие родственники.

Они также говорят, что когда душа поднялась над телом, они продолжали его ощущать. Также они в точности пересказывали диалоги, которые вели медики, а также говорили о том, какие манипуляции делали с их телами.