Ученые доказали, что жизнь после смерти существует
Эксперты подсчитали, что более 30 млн человек пережили клиническую смерть. Ученые решили проанализировать рассказы людей и выяснить или существует загробная жизнь. Удивительно, но их рассказы были почти идентичными.
Ученый Рэймонд А. Моуди из Университета Вирджинии подчеркивает, что все люди отмечают, что во время смерти видели и слышали, что происходило возле них в реальной жизни, информирует enovosty.com/news.
Они добавляют, что перед ними был темный туннель, а в конце него был яркий свет. Но свет был сущностью, от которой исходила любовь и успокоение. Пережившие клиническую смерть вспоминали, что им навстречу шли их усопшие родственники.
Они также говорят, что когда душа поднялась над телом, они продолжали его ощущать. Также они в точности пересказывали диалоги, которые вели медики, а также говорили о том, какие манипуляции делали с их телами.