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Сладкоежка: смешная панда, с аппетитом поедающая бамбук, стала звездой сети

Главная » Последние новости » Новости общества » Сладкоежка: смешная панда, с аппетитом поедающая бамбук, стала звездой сети
 
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Несмотря на то, что панды относятся к отряду хищников, фактически они едят один только бамбук. В день взрослая панда съедает до 30 кг бамбука и побегов.

Фото: Википедия, информирует enovosty.com/news.

Видео сладкоежки опубликовал на своей странице в Facebook журналист Рустем Адагамов. «Хрусть» — смотреть со звуком», — написал блогер.

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хрусть

Publiée par Рустем Адагамов sur Mardi 19 mai 2020

«Какие же они забавные»; «Что-то я проголодался, побрёл я к холодильнику…»;»Узнала мужа своего, когда ест чипсы перед телевизором»; «Как горит огонь, как течёт вода, как панда грызёт бамбук — три вещи, на которые можно смотреть вечно))))», — пишут пользователи в соцсети.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 221

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