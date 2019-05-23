СБУ блокировала деятельность крупной нарколаборатории

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Сотрудники Управления СБ Украины в Черкасской области разоблачили и блокировали деятельность крупной нарколаборатории

В рамках противодействия незаконному обороту наркотиков сотрудники Управления СБ Украины в Черкасской области разоблачили и блокировали деятельность крупной нарколаборатории, — сообщает СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что жители Черкасской области обустроили цех по производству метадона на территории частного домохозяйства, расположенного в Васильковском районе Киевской области. По предварительным подсчетам, дельцы производили более десяти килограммов психотропных веществ еженедельно. Готовый «товар» злоумышленники сбывали через собственную сеть дилеров в столичном регионе и Черкасской области.

Правоохранители задержали двух организаторов нелегального бизнеса наркотиков вблизи одного из населенных пунктов Киевской области во время подготовки к реализации очередной партии в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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В ходе проведенных обысков в нарколаборатории и по месту жительства участников группировки правоохранители изъяли оборудование для изготовления психотропных веществ, более двухсот килограммов прекурсоров, почти три килограмма метадона и деньги, полученные от реализации наркотиков. По предварительным оценкам, стоимость изъятой партии метадона по ценам «черного рынка» составляет примерно семь миллионов гривен.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении задержанным о подозрениях в совершении преступлений и избрании меры пресечения. Продолжаются следственно-оперативные действия для установления всех обстоятельств дела, а также привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности. Мероприятия по разоблачению наркодельцов проводились под процессуальным руководством прокуратуры.