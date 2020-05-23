На аукционе продали собаку за коммунальные долги его хозяина

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На государственном аукционе 22 мая был продан питбультерьер Тора, которого продали за долги его хозяина. Об этом свидетельствует карточка лота на сайте СЕТАМ.

Собаку выставили на государственный аукцион через систему электронных торгов арестованным имуществом. , информирует enovosty.com/news.

Начальная цена составила 112 грн, а вот купили собаку за 11 249 грн 99 копеек.

Пес Тора живет в городе Лиман Донецкой области. Судя по ветеринарному паспорту бывший хозяин заботился о собаке и сделал ей все необходимые прививки.

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Новому покупателю питбультерьера необходимо в десятидневный срок внести необходимую сумму на банковский счёт и забрать Тора к себе.