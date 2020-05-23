Министерство образования опубликовало правила, по которым будут проходить экзамены и ВНО на карантине

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Министерство образования Украины опубликовало правила, согласно которым будут проводиться экзамены и внешнее независимое тестирование с учетом карантинных мер в стране.

К экзаменам и ВНО будут допускаться абитуриенты, температура у которых не будет превышать отметку 37.2 и без признаков ОРВИ. , информирует enovosty.com/news.

Во время экзамена, если позволит погода, окна должны быть открыты, либо должно проводиться регулярное проветривание помещения.

У всех, кто сдаёт экзамены, необходимо наличие медицинской маски (которая должна меняться каждые 3 часа) или респиратора. На протяжении всего экзамена средства индивидуальной защиты должны находиться на участниках.

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Расстояние между столами — 1,5 метра.

В туалетах в необходимом количестве должны быть санитайзеры, жидкое мило и одноразовые полотенца.

На входе в экзаменационные комнаты должны быть антисептики для обработки рук.