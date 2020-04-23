Великобритания станет одним из европейских государств, наиболее пострадавших от коронавируса, — Reuters

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Министр здравоохранения Великобритании заявил, что страна достигла своего пика заболеваемости.

По данным на среду, 22 апреля, коронавирусом в Великобритании заразились 133 495 человек, умерли 18 100 человек. Кроме того, за сутки никто не выздоровел, информирует enovosty.com/news.

Ниже представлена подборка снимков, которая показывает, как эта европейская страна переживает трудные дни в условиях всеобщей блокировки.

Рабочие в защитном снаряжении перевозят тело по территории мечети Центральной Джемии Гамкол Шариф, где в Бирмингеме, Великобритания, 21 апреля 2020 года был открыт временный морг.

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Рабочие подготавливают защитные оболочки для обертывания тел во временном морге, созданном в мечети в Бирмингеме, Великобритания, 21 апреля 2020 года.

Соблюдая социальные дистанции, люди смотрят на телеэкране записанное сообщение принца Чарльза на официальном открытии новой больницы для лечения пациентов с коронавирусом в Кардиффе, Великобритания, 20 апреля 2020 г.

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Уилл Уотсон смотрит в окно на свою новорожденную племянницу, в южном Лондоне, Великобритания, 18 апреля 2020 года.

Собака гуляет по пляжу в Блайте, Великобритания, 19 апреля 2020 года

Чучела, созданные членами Northwich Cricket Club, разместили на поле для крикета, чтобы они представляли игроков в запланированный день начала сезона крикета, в Нортвиче, Великобритания, 18 апреля 2020 года.

Проверка на коронавирус на автостоянке Chessington World of Adventures в Чессингтоне, Великобритания, Лондон, Великобритания, 18 апреля 2020 года.

Плакаты с обнадеживающими посланиями в Манчестере, Великобритания, 12 апреля 2020 года.

Понтефракт, Великобритания, 6 апреля 2020 года.

Медицинский персонал с больницы Святого Томаса отдыхает во время перерыва в Лондоне, Великобритания, 6 апреля 2020 года.

Плакат в поддержку медиков в Ньюкасл-андер-Лайме, Великобритания, 2 апреля 2020 года

Полицейский патруль в парке Сент-Джеймс в Лондоне, Великобритания, 5 апреля.

Люди стоят в очереди возле магазина Costco в Уотфорде, Великобритания, 19 марта 2020 года.

Работник завода Nissan, который начал производство защитных масок в Сандерленде, Великобритания. Фото от 21 апреля 2020 года.

Источник: Reuters