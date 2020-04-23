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Великобритания станет одним из европейских государств, наиболее пострадавших от коронавируса, — Reuters

Главная » Последние новости » Новости общества » Великобритания станет одним из европейских государств, наиболее пострадавших от коронавируса, - Reuters
 
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Министр здравоохранения Великобритании заявил, что страна достигла своего пика заболеваемости.

По данным на среду, 22 апреля, коронавирусом в Великобритании заразились 133 495 человек, умерли 18 100 человек. Кроме того, за сутки никто не выздоровел, информирует enovosty.com/news.

Ниже представлена подборка снимков, которая показывает, как эта европейская страна переживает трудные дни в условиях всеобщей блокировки.

Рабочие в защитном снаряжении перевозят тело по территории мечети Центральной Джемии Гамкол Шариф, где в Бирмингеме, Великобритания, 21 апреля 2020 года был открыт временный морг.

Рабочие в защитном снаряжении перевозят тело на территории мечети Центральной Джемии Гамкол Шариф, где в Бирмингеме, Великобритания, 21 апреля 2020 года был открыт временный морг. REUTERS / Carl Recine & nbsp;

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Рабочие подготавливают защитные оболочки для обертывания тел во временном морге, созданном в мечети в Бирмингеме, Великобритания, 21 апреля 2020 года.

Рабочие готовят кожухи для обертывания тела в мечети Центральной Джамии Гамкол Шариф, временный морг, созданный в мечети в Бирмингеме, Великобритания, 21 апреля 2020 года. REUTERS / Carl Recine

Соблюдая социальные дистанции, люди смотрят на телеэкране записанное сообщение принца Чарльза на официальном открытии новой больницы для лечения пациентов с коронавирусом в Кардиффе, Великобритания, 20 апреля 2020 г.

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Люди наблюдают за социальными дистанциями, когда сидят и смотрят, как Принц Чарльз выступает на телеэкране с записанным сообщением на официальном открытии новой Больницы Драконьего Сердца, построенной на Княжестве, для лечения пациентов с коронавирусом в Кардиффе, Великобритания, 20 апреля 2020 Бен Бирчалл / Пул через REUTERS & nbsp; & NBSP;

Уилл Уотсон смотрит в окно на свою новорожденную племянницу, в южном Лондоне, Великобритания, 18 апреля 2020 года.

Уилл Уотсон смотрит в окно на свою новорожденную племянницу, собирая товары для дома у своей сестры в Стритеме в южном Лондоне, Великобритания, 18 апреля 2020 года. REUTERS / Hannah McKay & nbsp; & NBSP;

Собака гуляет по пляжу в Блайте, Великобритания, 19 апреля 2020 года

Собака гуляет по пляжу в Блайте, Великобритания, 19 апреля 2020 года. REUTERS / Lee Smith & nbsp; & NBSP;

Чучела, созданные членами Northwich Cricket Club, разместили на поле для крикета, чтобы они представляли игроков в запланированный день начала сезона крикета, в Нортвиче, Великобритания, 18 апреля 2020 года.

Чучела, созданные членами Клуба крикета Northwich, помещаются на поле для крикета, чтобы представлять игроков в запланированный день для начала их сезона крикета, в Нортвиче, Великобритания, 18 апреля 2020 года. REUTERS / Molly Darlington & nbsp; & NBSP;

Проверка на коронавирус на автостоянке Chessington World of Adventures в Чессингтоне, Великобритания, Лондон, Великобритания, 18 апреля 2020 года.

Участник военных проверяет человека в центре тестирования на коронавирус на автостоянке Chessington World of Adventures в Чессингтоне, Великобритания, Лондон, Великобритания, 18 апреля 2020 года. REUTERS / Toby Melville & nbsp; & NBSP;

Плакаты с обнадеживающими посланиями в Манчестере, Великобритания, 12 апреля 2020 года.

Человек проходит мимо плакатов с посланием надежды в Манчестере, Великобритания, 12 апреля 2020 года. REUTERS / Phil Noble & nbsp; & NBSP;

Понтефракт, Великобритания, 6 апреля 2020 года.

Художник Рэйчел Лист рисует роспись, в Понтефракте, Великобритания, 6 апреля 2020 года. REUTERS / Lee Smith

Медицинский персонал с больницы Святого Томаса отдыхает во время перерыва в Лондоне, Великобритания, 6 апреля 2020 года.

Медицинский персонал в больнице Святого Томаса отдыхает во время перерыва в Лондоне, Великобритания, 6 апреля 2020 года. REUTERS / Hannah McKay

Плакат в поддержку медиков в Ньюкасл-андер-Лайме, Великобритания, 2 апреля 2020 года

Ребенок в начальной школе Westlands рисует плакат в поддержку ГСЗ в Ньюкасл-андер-Лайме, Великобритания, 2 апреля 2020 года. REUTERS / Carl Recine

Полицейский патруль в парке Сент-Джеймс в Лондоне, Великобритания, 5 апреля.

Полицейский патруль в парке Сент-Джеймс в Лондоне, Великобритания, 5 апреля. РЕЙТЕР / Генри Николс

Люди стоят в очереди возле магазина Costco в Уотфорде, Великобритания, 19 марта 2020 года.

Люди стоят в очереди возле магазина Costco в Уотфорде, Великобритания, 19 марта 2020 года. REUTERS / Paul Childs

Работник завода Nissan, который начал производство защитных масок в Сандерленде, Великобритания. Фото от 21 апреля 2020 года.

Сотрудник работает на заводе Nissan, так как Nissan производит козырьки для NHS в Сандерленде, Великобритания, 21 апреля 2020 года. REUTERS / Lee Smith & nbsp; & NBSP;

Источник: Reuters


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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