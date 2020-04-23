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Нацполиция задержала мужчину, который взламывал аккаунты интернет-пользователей и продавал их на хакерских форумах

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В Винницкой области Нацполиция задержала мужчину, который взламывал аккаунты интернет-пользователей и продавал их на хакерских форумах

23 апреля сотрудники отдела противодействия киберпреступности в Винницкой области ГКП Национальной полиции Украины совместно со следователями Киевского отделения полиции в г.Винница пресекли преступную деятельность 20-летнего студента одного из винницких университетов. Подозреваемый взламывал аккаунты пользователей сети интернет и в дальнейшем реализовывал их хакерам для дальнейшего использования в мошеннических схемах, информирует enovosty.com/news.

Как рассказал начальник отдела противодействия киберпреступности в Винницкой области Александр Ульяненко, 20-летний злоумышленник несанкционированно вмешивался в работу автоматизированных электронно-вычислительных машин с помощью вредоносного программного обеспечения, что приводило к поломке личных учетных записей интернет-пользователей и доступа к их персональных данных. В дальнейшем эти аккаунты правонарушитель продавал от 200 до 1000 гривен на специализированных хакерских форумах, которые затем использовали интернет-мошенники.

Нацполиция задержала мужчину, который взламывал аккаунты интернет-пользователей и продавал их на хакерских форумах

Во время проведения санкционированного обыска в квартире подозреваемого полицейские изъяли программные и технические средства, с помощью которых правонарушитель совершал противоправные вмешательства в электронные системы.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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