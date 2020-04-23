Контрразведка фиксирует системную работу российских спецслужб по втягиванию украинцев в шпионаж

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Контрразведка СБУ фиксирует системную работу российских спецслужб по втягиванию украинцев в шпионаж

Контрразведка Службы безопасности Украины фиксирует системную работу российских спецслужб по втягиванию украинских граждан в деятельность во вред государственной безопасности нашей страны, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Херсонской области во время поездки к своим родным, проживающим на временно оккупированной территории АР Крым, попал в поле зрения ФСБ РФ. Во время следующего въезда на Крымский полуостров мужчина был незаконно задержан под вымышленным предлогом российскими пограничниками.

Затем украинца доставили в одно из помещений так называемого пункта пропуска «Джанкой». Там представители российских спецслужб пытались склонить его к конфиденциальному сотрудничеству с ФСБ РФ. Для этого они применяли психологическое давление и угрозы в адрес родственников украинского гражданина.

По замыслу кураторов мужчина должен был собирать сведения о деятельности одной из общественных организаций Херсонщины, а также информацию о перемещении украинских военных подразделений, дислоцированных на территории региона. Собранные разведданные «агент» должен был передавать российским спецслужбам по каналам электронной связи. В ходе проведения контрразведкой проверки мужчина подробно рассказал об обстоятельствах вербовки и полученном задании.

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СБУ еще раз напоминает, что гражданин Украины освобождается от уголовной ответственности, если он во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершал и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и о полученном задании