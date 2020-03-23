В РФ отток иностранного капитала бьет все рекорды
В компании BCS Global Markets сообщили, что отток капитала из РФ достиг исторического максимума
В РФ за прошлую неделю иностранными инвесторами было выведено более 1,4 млрд долл, информирует enovosty.com/news.
Согласно данным компании BCS Global Markets, данный показатель является рекордным значением за весь период наблюдений. Иностранные инвесторы вывели из своих фондов, вкладывающих средства в облигации и российские активы, более $1,4 млрд. В результате, отток иностранного капитала достиг исторического максимума.
В обзоре BCS Global Markets говорится, что вывод капитала в размере 1,4 млрд долл превысил в два раза отток капитала неделей ранее, который составил 590 млн долл. А стоимость российской национальной валюты по отношению к доллару также демонстрирует падение, снизившись на прошлой неделе на 7,34 рубля.
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