СБУ пресекла деятельность распространителя фейков о коронавирусе (ВИДЕО)

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СБУ пресекла деятельность распространителя фейков, который по заданию российской стороны, распространял дезинформацию о коронавирусе

Служба безопасности Украины продолжает разоблачать распространителей фейков о коронавирусе. Сегодня в Днепре СБУ пресекла деятельность интернет-агитатора, который по заданию российской стороны публиковал в соцсетях ложную информацию о распространении COVID-19 в Украине, информирует enovosty.com/news.

Он призывал к нарушению конституционного строя и территориальной целостности Украины. Соответствующие задачи поступали украинцу от «куратора» из Российской Федерации. Для нагнетания паники в обществе житель Днепра должен был делать фото и видео с пустыми полками в магазинах, очередях в аптеке, фиксировать работу спецтехники и правоохранителей.

В дальнейшем заказчики планировали использовать материалы для подготовки ложных новостей. Среди фейков, которые распространял пропагандист, обнаружено и видео о том, что в городском транспорте произошла драка, поскольку один из пассажиров якобы кашлял и имел признаки коронавируса.

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Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства, которые подтверждают противоправную деятельность.