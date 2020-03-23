Новый украинский бронетранспортер «Отаман 6×6» успешно проходит испытания (ВИДЕО)

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Новый украинский бронетранспортер «Отаман 6×6», который включает в себя последние тенденции в области колесной бронетехники, успешно прошел один из начальных этапов испытаний

Украинский бронетранспортер «Отаман 6×6», разработанный частной компанией НВО «Практика», успешно прошел один из начальных этапов испытаний. Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.

Cообщается, что «Отаман 6×6» является новой разработкой, которая включает в себя последние тенденции в области колесной бронетехники: усиленную броневую защиту, наличие защиты от мин, большой запас грузоподъемности (для установки дополнительной композитной брони и тяжелой экипировки), модульность, максимальную мобильность, высокую степень оцифровки.

Новый бронетранспортер был разработан компанией НВО «Практика» для Вооруженных сил Украины, в частности для морской пехоты Украины

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Автомобиль-амфибия может развивать скорость до 110 км/ч и перевозить экипаж в составе 10 человек. «Отаман» имеет модульную конструкцию, высокую противоминную защиту (STANAG 4569) и баллистическую защиту (от STANAG lvl 2 до STANAG lvl 4) благодаря корпусу из монококовой стали. Корпус эффективно защищен от биологических и химических угроз.