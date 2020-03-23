Нацполиция блокировала деятельность мощной нарколаборатории (ВИДЕО)

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В Запорожье Нацполиция блокировала деятельность мощной нарколаборатории

Работники Управления противодействия наркопреступности совместно со следователями Вольнянского отделения полиции ГУНП в Запорожской области с привлечением сотрудников спецподразделения КОРД под процессуальным руководством прокуратуры провели ряд санкционированных обысков на территории Запорожья и Запорожской области. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Запорожской области , информирует enovosty.com/news.

В результате проведения следственно-оперативных мероприятий полицейские разоблачили преступную группу, участники которой изготовляли, хранили и распространяли на территории Украины тяжелое наркотическое средство метадон.

«Полицейские установили, что организатор группы — житель Запорожья, 1996 года рождения, привлек к противоправной деятельности еще четырех человек, а именно: мужчину, 1989 года рождения, который обеспечивал поставки прекурсоров и оборудование для функционирования нарколаборатории с последующей «реализацией» метадона; мужчину, 1990 года рождения — химика, который изготавливал наркотик; молодых людей, 1994 и 1991 года рождения — непосредственных наркосбытчиков. Сейчас трое членов группы задержаны согласно статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им объявлено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста», — рассказал и.о. начальника Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Запорожской области Дмитрий Клименко.

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В результате обысков обнаружено и изъято около двух килограммов метадона, более килограмма марихуаны, прекурсоры, оборудование, большое количество зип-пакетов различных объемов, банковские карты и средства связи. Стоимость изъятых наркотических средств составляет около 3 500 000 гривен. Установлено, что изъятое оборудование позволяло изготавливать до 10 килограммов метадона в неделю.