Выступление психолога в Давосе: профессор поделился секретами воспитания детей

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В рамках Всемирного экономического форума в Давосе психолог Адам Грант рассказал, как вырастить детей успешными и счастливыми.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе состоялось выступление профессора, психолога и писателя Адама Гранта. Оно вошло в сессию, посвященную борьбе с дезинформацией в Сети, информирует enovosty.com/news.

Грант уверен, что пришло время изменить подход к взаимодействию с подрастающим поколением. Худшее, что делают современные родители, по мнению психолога, — наказывают детей за то, что они делают что-то не так. В будущем такие люди все время пытаются избегать негативных последствий, а поэтому у них меньше героизма, мужества и жертвенности.

Писатель считает лучшим советом для всех родителей – демонстрировать детям, что они важны, что другие люди рассчитывают на них и нуждаются в их помощи. Это поможет сделать будущее поколение более устойчивым и уверенным в своих силах.

Психолог советует время от времени обращаться за советом к собственному ребенку. Грант заявил: «Дети должны чувствовать, что они влияют на жизнь других».

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