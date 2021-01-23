Во Владивостоке ОМОН начал жесткий разгон участников акции «Свободу Навальному!», в Москву стягивают бронетехнику — СМИ

Главная » Последние новости » Новости общества » Во Владивостоке ОМОН начал жесткий разгон участников акции «Свободу Навальному!», в Москву стягивают бронетехнику - СМИ Во Владивостоке ОМОН начал жесткий разгон участников акции «Свободу Навальному!», в Москву стягивают бронетехнику - СМИ

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ОМОН начал разгонять участников протестной акции во Владивостоке, выступающих за освобождение российского оппозиционера Алексея Навального.

Фото: Игорь Волков / Коммерсантъ, информирует enovosty.com/news.

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В Хабаровске на акции в поддержку Алексея Навального задержано около 40 человек, сообщил источник “Ъ” в правоохранительных органах, около 30 протестующих задержали в Комсомольске-на-Амуре. По подсчетам корреспондента “Коммерсант” с места событий, десятки человек задержаны во Владивостоке.

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Во Владивостоке участники акции перекрыли движение по центральной улице города. В демонстрации принимает участие около 3 тыс. человек. Демонстранты скандируют: «Путина в отставку», «Мы не боимся. Раз. Два. Три, Путин уходи», «Верни дворец народу». В Якутске акция проходила при –50°C.

23 января сторонники Алексея Навального проводят общероссийскую акцию в поддержку политика, которого поместили в СИЗО после возвращения из Берлина, где он лечился от отравления ядом «Новичок». После заключения оппозиционера под стражу Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о «Дворце Путина» под Геленджиком. По площади его территория сравнима с 39 княжествами Монако, а его стоимость ФБК оценило в 100 миллиардов рублей. По утверждению ФБК, его строительство финансировалось государственными и частными компаниями, связанными с друзьями Путина, через коррупционные схемы.

Соратники политика анонсировали митинги «Свободу Навальному!» в 93 городах России. Демонстрантам предлагается собраться в 14:00 по местному времени на центральных площадях своих городов. Акции уже стартовали на Дальнем Востоке и в Сибири, пишет Meduza.

В Москве митинг заявлен на Пушкинской площади, а в Петербурге — на Сенатской. Российские правоохранительные органы объявили планирующиеся протестные акции вне закона, их организаторов заранее задерживают и приговаривают к административным арестам.

Корреспондент российского издания «Медуза» заметил на подходах к Москве бронетехнику. Колонна двигалась около 10:00 по Горьковскому шоссе в сторону столицы.