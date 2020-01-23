В НБУ сообщили, что вложения нерезидентов в ОВГЗ стремительно растут

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В НБУ сообщили, что вложения нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа стремительно растут

В Национальном банке Украины сообщили, что объем инвестиций иностранцев в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) по итогам прошлой недели вырос на 1,8 млрд грн до 120,6 млрд грн, информирует enovosty.com/news.

Согласно данным Нацбанка, с начала года объем инвестиций нерезидентов в ОВГЗ увеличился на 4,9 млрд грн (+4,2%). А доля нерезидентов на украинском рынке ОВГЗ достигла 14,8%.

Ранее Министерство финансов Украины разместило на ОВГЗ-аукционах гривневые ОВГЗ на сумму в размере 227,552 млрд грн. Это в 3,5 раза превышает аналогичный показатель 2018 года. Объем вложений иностранцев в государственные облигации внутреннего займа в 2019 году увеличился на 109 млрд грн (в 18 раз) до 115,8 млрд грн.

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