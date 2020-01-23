На Львовщине полиция задержала банду вымогателей

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На Львовщине полиция задержала банду вымогателей, которые требовали у заробитчанина 50 000 долларов США.

На Львовщине полицейские разоблачили преступную банду, состоявшую из трех человек. Преступники вымогали у заробитчанина 50 000 долларов США. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, информирует enovosty.com/news.

Узнав, что потерпевший вернулся из заграничных заработков и имеет значительную сумму средств, злоумышленники решили ею завладеть. Для этого они придумали историю о том, что потерпевший якобы украл эти деньги и должен их вернуть.

Опасаясь за свою жизнь, потерпевший был вынужден отдать 30 000 долларов США. Однако участники преступной группы продолжали требовать возврата остальных средств. При этом они уже угрожали физической расправой его родным. Понимая реальность их угроз, мужчина одолжил деньги у знакомых и отдал злоумышленникам еще 20 000 долларов США.

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Оперативники управления стратегических расследований во Львовской области Нацполиции, следователи Главного управления областной полиции под процессуального руководства прокуратуры Львовской области провели санкционированные обыски по месту жительства участников преступной группировки. Правоохранители изъяли более 36 000 долларов США, 18 000 евро, 51 000 гривен, патроны различного калибра, балаклавы и кастеты.