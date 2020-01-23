На Львовщине полиция задержала банду вымогателей

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости общества

23.01.2020 г.
17:48Контрразведка СБУ блокировала очередную попытку боевиков «МГБ ЛНР» завербовать украинца (ВИДЕО)
17:42В Украине массово закрывают школы из-за гриппа: в каких регионах объявлен карантин
17:22В "Борисполе" санитарно-карантинные подразделения будут встречать самолеты из Китая: подробности
16:58Дубилет назвал причины сокращения населения Украины
16:47Ученые нашли "виновника" вспышки смертельного вируса в Китае
16:24На Львовщине полиция задержала банду вымогателей
15:56В НБУ сообщили, что вложения нерезидентов в ОВГЗ стремительно растут
Все новости общества

Аналитика

23.01.2020

Форум в Давосе: Зе-няня для инвесторов «недолюбленной» Украины

Форум в Давосе: Зе-няня для инвесторов «недолюбленной» Украины
Упускать возможность прорекламировать инвестиционную привлекательность Украины на юбилейном 50-м Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе (Швейцария) ...
22.01.2020

Итоги дня: Четыре "всадника апокалипсиса", дерзкое предложение Зеленского и уникальная украинская "Берегиня"

Итоги дня: Четыре всадника апокалипсиса, дерзкое предложение Зеленского и уникальная украинская Берегиня
Украинский президент выступил на экономическом форуме в Давосе, в МВФ отметили прогресс нашей страны в реформах, а в Украине показали современный квадрокоптер ...
22.01.2020

Ключевой маркер "ПриватБанка": почему МВФ взял паузу и когда Украина получит финансовую помощь?

Ключевой маркер ПриватБанка: почему МВФ взял паузу и когда Украина получит финансовую помощь?
Недавний «кассетный» скандал, главным фигурантом которого стал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, некоторые члены Кабмина, вместе с представителями ...

Последние новости

23.01.2020 г.
18:42 Королева Великобритании окончательно утвердила Brexit, - Reuters
18:22 В Украине розничная торговля за год выросла на 10,5%
17:48 Контрразведка СБУ блокировала очередную попытку боевиков «МГБ ЛНР» завербовать украинца (ВИДЕО)
17:42 В Украине массово закрывают школы из-за гриппа: в каких регионах объявлен карантин
17:22 В "Борисполе" санитарно-карантинные подразделения будут встречать самолеты из Китая: подробности
16:58 Дубилет назвал причины сокращения населения Украины
16:47 Ученые нашли "виновника" вспышки смертельного вируса в Китае
16:24 На Львовщине полиция задержала банду вымогателей
16:13 На Донбассе боевики обустраивают огневые позиции возле гражданских объектов - разведка
15:56 В НБУ сообщили, что вложения нерезидентов в ОВГЗ стремительно растут
15:40 В Украине в этом году появится 9 новых объездных дорог, - Укравтодор
15:30 Кейт Миддлтон в леопардовой юбке посетила детский центр в столице Уэльса (ФОТО)
15:27 Прогулка слона: ВВС США провели широкомасштабные учения с вылетами самолетов A-10 Thunderbolt II
15:03 Планы РФ на экономический и социальный рывок в 2019 году с треском провалились, - Злой Одессит
15:02 Советник премьера Голик: Deutsche Bahn поможет многострадальной «Укрзализныце» европеизироваться
15:00 Биржевая стоимость Tesla впервые превысила $100 млрд
14:57 Сильный ветер превращает воду в пену - шокирующее видео урагана "Глория"
14:41 Рестораны дерутся за него: Украинец открыл уникальный бизнес
14:40 Самолет Ил-76МД Воздушных Сил ВСУ модернизируют в соответствии с требованиями ICAO
14:30 Два слона сбежали из цирка и пошли гулять по улицам (ВИДЕО)
14:12 В тибетских ледниках найдены 28 новых вирусов
13:55 Армия США заключила с BAE Systems контракт на $400 млн на производство бронетехники нового поколения
13:27 МИД Украины купил чашки по 1,5 тыс. гривен за штуку за счет госбюджета
13:20 Главную улицу столицы ждет капитальный ремонт
13:16 В Минцифры пообещали украинцам новую услугу в телефоне
13:15 NASA: На Марсе можно строить жилье из грибов
13:13 За 18 лет население Украины сократилось на 11 миллионов
13:03 "Мы сожалеем": В Израиле резко ответили на отказ Зеленского посетить форум о Холокосте
12:58 Зеленский рассказал о масштабных переговорах с Россией
12:50 Активы семьи Авраменко выставлены на аукцион, платежная система «EasyPay» под угрозой
12:39 "С салютом, фанфарами и фейерверками": Украина вернулась на рынок еврооблигаций, - Фурса
12:31 Суп из летучих мышей: Китайские ученые обвинили летучих мышей в смертельном коронавирусе
12:21 Подсчитано население Украины: Появилась точная цифра
12:20 Филарет, мина замедленного действия и детонатор, - митрополит ПЦУ
12:17 Кива: Мы наведем порядок в стране! (ФОТО)
12:15 Коронавирус уже вплотную подобрался к Украине
12:12 Ученые: Источником нового китайского коронавируса могли быть рептилии
11:43 Европа заплатит Украине миллионы на возобновляемую энергетику
11:40 Выступление психолога в Давосе: профессор поделился секретами воспитания детей
10:42 Во время тушения пожара в Австралии разбился самолет с американскими пожарными: все на борту погибли
10:30 Россия перебросила на Донбасс свежие «подарки» для боевиков
10:27 100 грн/мин. В Украине теперь можно пользоваться интернетом в самолетах
09:40 Настоящий деликатес: Назван продукт, который больше всего подорожал в этом году
09:24 Война в Сирии: Американские военные заблокировали важную дорогу головорезам Путина
09:21 Украина стала ловить больше рыбы
09:18 В Украине Трамп и Путин действуют в сговоре, - ИноСМИ
09:10 "Семья" наехала на Путина: Экс-советник главы Кремля подметил главную трансформацию в РФ
08:55 Президент Европейского банка реконструкции и развития сделал важное заявление об Украине
08:41 "Лежала в крепких объятиях "убийцы": Жертва зверского убийства в Киеве детально описала свою смерть
08:28 Зеленский в Давосе оставил свой телефон крупнейшему индийскому миллиардеру
08:23 Китайский смертельный вирус может передаться через AliExpress
08:20 В Украине выставили на продажу раритетный Ferrari 456 GT 1998 года (ФОТО)
08:10 Боевики устроили расправу на Донбассе: Украинские военные понесли потери
08:08 Семья из США лепит глиняных коал, чтобы помочь пострадавшим от пожаров
07:50 Киев вошел в ТОП-50 самых инстаграмных городов мира: что это значит
07:33 Самая трогательная записка в мире: В США через соцсети ищут адресата (ФОТО)
07:15 Подводные роботы поднимут на поверхность реликвию "Титаника" - радио, передавшее сигнал бедствия
07:10 В Сети показали "Волгу" ГАЗ-24 времен Леонида Брежнева (ФОТО)
07:04 Птичий грипп: Госпотребслужба предостерегает от покупки куриного мяса и яиц на стихийных рынках
06:52 На процесс импичмента в Сенате Трамп ответил рекордным количеством твитов
Все новости »

На Львовщине полиция задержала банду вымогателей

Главная » Последние новости » Новости общества » На Львовщине полиция задержала банду вымогателей
 
Печать Отправить на почту

 

 

На Львовщине полиция задержала банду вымогателей, которые требовали у заробитчанина 50 000 долларов США.

На Львовщине полицейские разоблачили преступную банду, состоявшую из трех человек. Преступники вымогали у заробитчанина 50 000 долларов США. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, информирует enovosty.com/news.

Узнав, что потерпевший вернулся из заграничных заработков и имеет значительную сумму средств, злоумышленники решили ею завладеть. Для этого они придумали историю о том, что потерпевший якобы украл эти деньги и должен их вернуть.

Опасаясь за свою жизнь, потерпевший был вынужден отдать 30 000 долларов США. Однако участники преступной группы продолжали требовать возврата остальных средств. При этом они уже угрожали физической расправой его родным. Понимая реальность их угроз, мужчина одолжил деньги у знакомых и отдал злоумышленникам еще 20 000 долларов США.

Читайте: На Львовщине семь часов тушили пожар на свалке, - ГСЧС

Оперативники управления стратегических расследований во Львовской области Нацполиции, следователи Главного управления областной полиции под процессуального руководства прокуратуры Львовской области провели санкционированные обыски по месту жительства участников преступной группировки. Правоохранители изъяли более 36 000 долларов США, 18 000 евро, 51 000 гривен, патроны различного калибра, балаклавы и кастеты.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 654

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Форум в Давосе: Зе-няня для инвесторов «недолюбленной» Украины
Итоги дня: Четыре "всадника апокалипсиса", дерзкое предложение Зеленского и уникальная украинская "Берегиня"
Ключевой маркер "ПриватБанка": почему МВФ взял паузу и когда Украина получит финансовую помощь?
Итоги дня: Особенности форума в Давосе, перемены в РФ и китайский вирус-убийца
Итоги дня: БТРы на улицах Херсона, ультиматум Путину и "элегантное предложение" Дубилета
Как оценить эффективность работы чиновника: реалии Украины и мира
Чужие победили хищников: грантоеды взяли к ногтю Зеленского
Итоги дня: Важный документ США по Украине, тет-а-тет Гончарука и Зеленского и наказание для журналистов
Итоги дня: Новый призывной возраст, плёнко-гейт Гончарука и реальная цена гривны
Разделяй и властвуй: Путин и Эрдоган разделят Ливию?
Все статьи


Читайте также

Нацполиция разоблачила коррупционную «схему» выдачи строительных лицензий: подробности
 Полицейские разоблачили банду вымогателей
На Львовщине семь часов тушили пожар на свалке, - ГСЧС
 Крушение АН-12 на Львовщине: стало известно о состоянии здоровья пострадавших
На Львовщине в гимназии распылили газ: есть пострадавшие
 ГБР открыло уголовное производство из-за падения военного Ми-2 на Львовщине
Непогода атаковала Львовщину: подтоплены четыре города
 На Львовщине археологи нашли следы древнего поселения

Армия

Реактивная система залпового огня «Смерч»
Беспилотный летательный аппарат «Кажан-1»
Бронированный автомобиль KRAZ FEONA (Фиона)
Бронетранспортер Grizzly (Канада)
Вся армия    >>

Персоны

Вадим
НОВИНСКИЙ
Вера
БРЕЖНЕВА
Назар
ХОЛОДНИЦКИЙ
Анна
НОВОСАД
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Почему перед ремонтом нужен дизайн-проект?

Инвестициям здесь не место

Солнце и море: Летний отдых зимой


Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Облысение, грибок и даже онкология: Какое тесто несёт большую опасность (12845)

В Грузии собака-дворняга помогает детям переходить дорогу (ВИДЕО) (8160)

Концерт Серова в Киеве: В СБУ удивили ответом об артисте, посещавшем Крым (7050)


Экономические новости youtube

Рынок земли



Loading...

help

Афиша 

Вся Афиша    >>


 