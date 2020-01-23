Контрразведка СБУ блокировала очередную попытку боевиков «МГБ ЛНР» завербовать украинца (ВИДЕО)

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Контрразведка СБУ блокировала очередную попытку боевиков «МГБ ЛНР» завербовать гражданина Украины

Контрразведка СБУ блокировала очередную попытку террористической организации «МГБ ЛНР» завербовать гражданина Украины для осуществления преступной деятельности в ущерб государственной безопасности нашей страны. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины , информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что в декабре 2019 года во время пересечения линии разграничения с временно оккупированной территории Донецкой области боевики так называемой «МГБ ДНР» похитили бизнесмена из Днепра, который собирался навестить родителей в родном Донецке. Террористы безосновательно обвинили мужчину в деятельности в ущерб самопровозглашенной «Донецкой народной Республике», в частности в работе на украинские спецслужбы.

После предъявления «обвинения» боевики две недели незаконно удерживали украинца в подвальном помещении, применяя методы психологического и физического давления, лишив возможности нормального питания. Угрожая расправой над родными они склонили коммерсанта к конфиденциальному сотрудничеству. Террористы поставили ему задачу собирать и передавать информацию о патриотических организациях, с которыми он поддерживал контакты.

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Согласие на сотрудничество полностью не удовлетворило боевиков, поэтому еще одним условием освобождения стала конфискация сотрудниками так называемого «МГБ ДНР» значительной суммы наличных и авто бизнесмена. Сразу после возвращения на подконтрольную украинской власти территорию мужчина попал в поле зрения СБ Украины.

Сейчас гражданин предоставил подробные показания об обстоятельствах своей вербовки и поставленных задачах. По результатам проверки было установлено, что он не совершил никаких действий в ущерб государственной безопасности Украины. Подобные случаи не единичны. Контрразведка Службы безопасности Украины систематически выявляет и предотвращает попытки спецслужб страны-агрессора и подконтрольных им марионеток привлечь наших соотечественников к противоправной деятельности.

Служба безопасности Украины в очередной раз предостерегает, что в зоне риска и повышенного внимания спецслужб РФ и подконтрольных им так называемых «МГБ Д/ЛНР» находится большое количество наших соотечественников — от государственных и военнослужащих, представителей правоохранительных органов, участников АТО (ООС), национально-патриотических организаций, до рядовых граждан Украины, которые выезжают в РФ или оккупированные территории для трудоустройства, посещения родственников и тому подобное. При этом каждый гражданин Украины должен четко осознавать свою беззащитность перед российской репрессивной машиной, которая для запугивания наших граждан не гнушается применением откровенно преступных методов.

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