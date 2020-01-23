Дубилет назвал причины сокращения населения Украины

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Дмитрий Дубилет назвал основные причины сокращения населения Украины, среди которых миграция и низкий уровень рождаемости по сравнению со смертностью

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал об основных причинах сокращения населения Украины, информирует enovosty.com/news.

Дубилет сообщил, что на уровень населения оказывают влияние несколько факторов. Основными причинами сложившейся ситуации министр назвал оккупированные территории, негативную ситуацию с миграцией украинцев и превышение смертности над рождаемостью

Дубилет подчеркнул, что за последние 10 лет из страны уехали и остались жить за границей около 4 млн трудовых мигрантов.

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Напомним, ранее сообщалось, что появилась точная цифра результатов переписи населения Украины.