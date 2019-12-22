Зимнее солнцестояние: главные приметы сегодняшнего дня

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22 декабря происходит важное астрономическое событие – зимнее солнцестояние. Это значит, что именно сегодня будет самый короткий день.

22 декабря – день зимнего солнцестояния. Сегодня в Киеве солнце взошло в 7:56, закат же ожидается в 15:56. Таким образом, длительность святого дня будет минимальной. С завтрашнего дня продолжительность ночи начнет постепенно уменьшаться, информирует enovosty.com/news.

Сегодняшний день также связан с началом астрономической зимы, которая длится 88 дней. Ее завершение приходится на 20 марта – день весеннего равноденствия.

Во многих культурах этот зимний день знаменовал начало нового года. Все обряды были нацелены на будущий хороший урожай, здоровье и благополучие в доме. Наши предки верили, что к 22 декабря необходимо полностью избавиться от долгов и от дурных мыслей.

В народе существует также поверье, согласно которому погода зимнего солнцестоянию определяет погоду на 31 декабря. Считается, что она будет одинаковой. Сильный ветер в этот день связывали с хорошим урожаем яблок и груш, а присутствие инея на земле – к большому урожаю зерна.

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