Венгрия получила первую партию турецких броневиков Gidran (ФОТО)

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Венгерская армия получила первую партию турецких броневиков Gidran

Военные силы Венгрии сообщили о получении первой партии бронемашин Gidran из Турции. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Gidran — это усовершенствованная версия броневика Ejder Yalcın (Дракон) турецкой компании Nurol Makina. Новая версия бронемашины оснащена боевым модулем с дистанционным управлением SARP (Stabilized Advanced Remote Weapon Platform), разработанным ASELSAN

Ejder Yalcin — это модульная платформа с высокой степенью защиты и мобильности, разработанная для удовлетворения оперативных потребностей воинских частей и сил безопасности в каждом регионе, включая сельские и городские районы.

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Броневик имеет V-образную конструкцию корпуса и специальные сиденья, защищающие от взрыва мин. Бронемашину Gidran можно использовать в целях разведки, наблюдения, транспортировки груза, перевозки военнослужащих и т.д.