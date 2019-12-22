Синоптики: Следующая неделя начнется с дождливой погоды

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В Украину идет похолодание. На следующей неделе в большинстве областей ожидаются дожди.

Укргидрометцентр обнародовал свежий прогноз погоды. По словам синоптиков, с понедельника нас ждут снижение температуры и дожди, информирует enovosty.com/news.

Аномально теплая погода 22 декабря начнет постепенно покидать нашу страну. В большинстве регионов Украины сегодня ожидается утренний туман, местами пройдут кратковременные дожди. На юге, востоке и в центре прогнозируется сильный ветер – возможны порывы до 15-20 м/с. Воздух сегодня прогреется до +12 градусов.

С 23 декабря похолодание станет ощутимым. Метеорологи прогнозируют затяжные осадки по всей территории страны. На западе воздух прогреется до +4…+5 градусов, на востоке – до +8, а в центре – до +10.

В первые трое суток следующей недели сильно ухудшиться погода в Карпатах. Там ожидается мокрый снег и даже метели. 24 декабря в этом регионе прогнозируют от -1 до +6 градусов.

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Добавим, что сегодня, 22 декабря, вместе с днем зимнего солнцестояния стартует астрономическая зима. Некоторые метеорологи верят, что именно с этой даты погода вернется в привычные для декабря рамки.