Сегодня украинцы отмечают большой праздник: история, традиции и запреты в этот день

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Сегодня, 22 декабря, православные христиане отмечают День святой Анны. Этот праздник связывают с непорочным зачатием праведной Анной дочери Марии, пресвятой Богородицы.

Это большой праздник для украинцев. Его принято начинать молитвой за детей, а те, у кого пока что нет детей — просят об этом у святой Анны. Бесплодные обращаются к святой с просьбой об исцелении. Кроме того, 22 декабря — это большой праздник для беременных женщин: они могут просить о благополучных родах и здоровье для ребенка и себя, информирует enovosty.com/news.

В День святой Анны принято устраивать девичники. На них девушки обычно согласовывали, где отметить Рождество и другие зимние праздники, делали украшения для дома и себя. Также, с 22-го декабря в Украине начинали активно готовиться к праздникам.

Вместе с тем, есть целый ряд запретов в этот день. Издавна 22 декабря женщинам нельзя было брать в руки иглу и нитки: нельзя вышивать, вязать. Вообще в этот день лучше отказаться от любой физической работы.

Кто такая святая Анна?

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Святая Анна — это мать Пресвятой Богородицы, которая была дочкой священника Матфана из Вифлеема. Анна была женой святого Иоакима, но на протяжении длительного периода не могла родить ребенка. Из-за этого Иоаким пошел в пустыню, где сорок дней постился и молился Бога о детях. Об этом же молила Бога и сама Анна, которой явился Гавриил, рассказал благую весть. Он рассказал, что вскоре у неё появится дочь Мария, которая дарует спасение роду человеческому.