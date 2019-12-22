Сегодня православные отмечают День святой Анны: основные традиции и запреты праздника

Главная » Последние новости » Новости общества » Сегодня православные отмечают День святой Анны: основные традиции и запреты праздника Сегодня православные отмечают День святой Анны: основные традиции и запреты праздника

Закрыть Отправить

22 декабря православная церковь отмечает День святой Анны. Этот праздник связан с чудом зачатия Девы Марии.

Святая Анна была матерью Девы Марии, породившей Иисуса. Анна и ее супруг Иоаким очень долго хотели познать радость материнства и отцовства, но на протяжении 50 лет совместной жизни они так и не смогли обзавестись потомством. Ежедневно супруги молили Бога о пополнении в семье, информирует enovosty.com/news.

Однажды, когда Анна и Иоаким уже были старенькими, к ним явился ангел и заявил, что вскоре они станут родителями Богоматери.

Сегодня в храмах проходит праздничная служба. Также в этот день действует Рождественский пост, поэтому следует аккуратно подходить к выбору блюд.

В народе в День святой Анны особенно почитаются беременные женщины. Согласно поверьям, сегодня всем, кто ожидает ребенка, нельзя употреблять мясо и молоко, заниматься тяжелой работой, разводить огонь, шить, а также вязать. Люди верили: то, как будущая мать проведет 22 декабря обязательно отразится на ее ребенке.

Читайте: Сегодня православные отмечают День святой Варвары: история и традиции праздника