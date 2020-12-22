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«О новых победах без зрад и бед»: В Сети появилось юмористическое видео о «предновогодних подарках» Президента Зеленского украинцам

Главная » Последние новости » Новости общества » «О новых победах без зрад и бед»: В Сети появилось юмористическое видео о «предновогодних подарках» Президента Зеленского украинцам
 
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Владимир Зеленский продолжает вселять неувядающий оптимизм в сердца украинцев, рапортуя о новых победах, которым конца и края нет. В очередном своём видеообращении гарант поделился новой порцией достижений своей молодой, но очень работоспособной команды.

Предмет особой гордости Президента — это госбюджет-2021, который был принят Верховной Радой на прошлой неделе. И что интересно, основным преимуществом данного бюджета Зеленский видит то, что он был принят не ночью как обычно, а днём!

Упомянул Президент и о рекордных суммах заимствований, которые помогут Украине худо-бедно дотянуть до конца года. Потом, правда, придётся как-то отдавать эти баснословные суммы. Но это будет потом…, информирует enovosty.com/news.

Отметил Владимир Зеленский и о выплатах малому бизнесу, которого от закрытия и голодной смерти спасут целых 8 тысяч гривен единоразовой помощи.

Но, главный приятный сюрприз, который приготовил Президент для украинцев — это конечно елка, каток и фотозона под окнами Офиса Президента. Теперь все жители и гости столицы смогут до наступления локдауна потолкаться в толпах под стенами президентской резиденции, пофоткаться в фотозоне, послать воздушный поцелуй и может даже крикнуть благодарственные слова Президенту лично, перед тем как их закроют на карантин.

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Подробнее смотрите в видео:


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 9

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