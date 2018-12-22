Исследование: Где украинцы будут встречать Новый год

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Большинство жителей нашей страны встретят 2019 год в собственном доме.

Об этом передает пресс-служба Украинского института социсследований им. Яременко и Центра «Социальный мониторинг», информирует enovosty.com/news.

Социологи сообщили, что 68,4% респондентов планируют провести новогоднюю ночь дома. 10,9% встретят праздник в компании друзей, 4,9% — вместе с родителями, семьей и другими родственниками. 3,2% украинцев будут отмечать Новый год в кафе или на клубной вечеринке. Небольшое количество жителей нашей страны (0,8%) также решили провести 2018 год и встретить 2019-й на мероприятии в центре города. Такое же количество людей решило отправиться на Новый год в путешествие по украинским городам. Только 0,3% отпразднуют начало 2019 года в других странах.

Есть среди украинцев и те, для кого праздник станет работой. 0,7% жителей проведут новогоднюю ночь на рабочем месте. Помимо этого, 2,4% решили вообще не отмечать Новый год.

Добавим, что опрос проходил 6-13 декабря. Респонденты были опрошены методом личного интервью. Исследованием было охвачено 2031 украинцев возрастом от 18 лет. Погрешность выборки составила 2,1%.

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Справка. 1 января стало официальным началом нового года во времена правления Юлия Цезаря (46 год до н. э.). Древние римляне отождествляли этот праздник с богом Янусом, который знаменовал начало. На изображениях у него было два лица: одно оглядывалось назад, а другое глядело вперед.